Imanol Arias encapçalarà la nova «Velvet Colección»

Imanol Arias interpreta un empresari català, elegant i seductor, en la nova temporada de la sèrie Velvet, que ara es dirà Velvet Colección i es traslladarà de Madrid a Barcelona, segons van explicar ahir els responsables de Movistar+, la plataforma que emetrà els nous capítols. La nova franquícia transcorre a principi de la dècada dels anys setanta.



En aquest cas, Imanol Arias dóna vida a un banquer anomenat Eduard Godó que decideix invertir en les Galerías Velvet quan aquesta empresa, que durant les anteriors temporades estava situada a la Gran Via de Madrid, obre una botiga al passeig de Gràcia de Barcelona. El director de Ficció de Movistar+, Domingo Corral, va explicar que la decisió de donar una nova vida a la sèrie es deu al fet que «es va acomiadar davant 4 milions i mig d'espectadors» i «és una història coral que pot continuar».



Els dos protagonistes principals de la sèrie Velvet, que es va veure a Antena 3 des de febrer del 2014 fins a desembre del 2016, eren l'hereu de les galeries, interpretat per Miguel Ángel Silvestre; i una modesta cosidora que arriba a directora de l'empresa, representada per Paula Echevarría. Silvestre ja no hi serà en la nova temporada i Echevarría només farà poques intervencions en els primers capítols «per passar el testimoni als nous protagonistes», segons va aclarir Teresa Fernández-Valdés, de Bambú Producciones.



Entre aquests protagonistes hi ha cares conegudes per als seguidors de la sèrie, com Aitana Sánchez-Gijón, Adrián Lastra, Asier Etxeandía i Marta Hazas; i noms nous, com Imanol Arias, Adriana Ozores i Mónica Cruz. Ozores representa la dona d'Imanol Arias i Mónica Cruz és una «bailaora» que acudeix a les galeries per buscar un vestuari que trenqui motllos.



La primera temporada de Velvet Colección constarà de deu capítols de 50 minuts de durada i començarà a emetre's setmanalment a partir de final d'octubre o principi de novembre, segons va avançar Domingo Corral. El rodatge arrencarà d'aquí a un mes i es durà a terme entre els platós de Madrid i els exteriors de Barcelona.