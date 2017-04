«Passadors» i «Desertors: escapar de Corea del Nord», aquesta nit a «60 minuts»

L'espai 60 minuts (22.20 h, canal 33) es fixa avui en dos tipus de mur diferents. Per una banda, amb l'estrena del documental Passadors, que mostra els esforços quotidians d'homes, dones i nens palestins per passar a l'altra banda del mur de Cisjordània construït per Israel. Es tracta d'una intensa road movie de la crònica dels esforços diaris dels palestins de totes les condicions per buscar una manera de travessar el mur de separació de Jerusalem i la desconcertant malla de barreres que els separa del territori ocupat pels israelians, ja sigui travessant-lo, saltant-lo, rodejant-lo o passant-lo per un túnel subterrani.



Tot seguit, el programa abordarà la poc coneguda història de tots aquells que intenten fugir de l'hermètic règim de Corea del Nord, amb l'emissió del documental Desertors: escapar de Corea del Nord. El film segueix els passos de Dragon, un contrabandista que es guanya la vida ajudant desertors nord-coreans a passar la frontera. Però el seu últim viatge clandestí, amb les desertores Sook-ja i Yong-hee, fa un gir inesperat, i queden encallats a la Xina.