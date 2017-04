Pulitzer per la investigació dels papers de Panamà

La redacció de The New York Times s'ha endut enguany tres premis Pulitzer. El primer a la cobertura internacional per una sèrie d'articles sobre la situació política a Rússia i els seus opositors, mentre que el millor reportatge especial ha estat per al periodista CJ Chivers, que va explicar la història d'un veterà de guerra de l'Afganistan. El fotògraf independent Daniel Berehulak va guanyar en la categoria de fotografia de notícies d'última hora per la sèrie d'instantànies que va publicar a The New York Times sobre les víctimes de la guerra contra les drogues desfermada l'any passat a Filipines després de l'arribada al poder del president Rodrigo Duterte.



Per la seva banda, el treball periodístic sobre els papers de Panamà, que va destapar la connexió de centenars de polítics, bancs i figures destacades a empreses registrades al paradís fiscal, va merèixer el Pulitzer a millor periodisme explicatiu per al Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació, el grup McClatchy i el Miami Herald. La Sexta i El Confidencial van ser els dos únics mitjans de comunicació espanyols (un centenar a tot el món) que, juntament amb el Consorci, van treballar en la investigació de les dades dels papers de Panamà i van publicar les informacions. L'escàndol dels papers de Panamà va afectar centenars de figures públiques mundials, i va comportar dimissions com la del ministre espanyol José Manuel Soria.



El Pulitzer al servei públic, considerada una de les categories més destacades del guardó, va ser per al New York Daily News i la publicació ProPublica. Tots dos mitjans de comunicació van publicar una sèrie de treballs que exposaven els desnonaments portats a terme pel departament de policia de Nova York.



David Fahrethold, del Washington Post, va guanyar el Pulitzer al millor treball de periodisme nacional per la seva anàlisi de les donacions anunciades pel llavors candidat republicà a la presidència dels EUA, Donald Trump. En la categoria de millor treball de periodisme d'investigació el premiat va ser Eric Eyre, del Charleston Gazzete Mail, per la cobertura del flux descontrolat d'opiacis a les zones més desfavorables de Virginia Occidental.