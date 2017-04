HBO estrenarà a Espanya la sèrie «The Handmaid's Tale»

HBO Espanya ha adquirit els drets per a l'estrena a Espanya de la nova sèrie The Handmaid's Tale, basada en la novel·la de Margaret Atwood. Els tres primers episodis s'emetran el proper 26 d'abril a Espanya, segons va informar ahir en una nota la plataforma de vídeo sota demanda.



Els primers tres episodis de la sèrie s'emetran també el dia 26 als Estats Units, i els següents s'aniran estrenant setmanalment.



La sèrie està protagonitzada per Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Samira Wiley, Max Minghella, Yvonne Strahovski, O. T. Fagbenle i Alexis Bledel, entre d'altres.



És una adaptació de la novel·la de Margaret Atwood El conte de la criada, del 1985, un relat de la «distòpica» Gilead, la societat que emergeix després de l'assassinat del president dels Estats Units, basada en un règim teocràtic de tornada als valors més puritans.



Assolada pels desastres mediambientals i la caiguda en picat de la natalitat, Gilead està governada per un fonamentalisme en què la dona és tractada com a propietat estatal, sense drets i amb l'obligació de posar els seus ovaris a disposició de l'«estat».



A la sèrie, creada per Bruce Miller, Offred (Of-Fred, és a dir, propietat de Fred), és una de les poques dones fèrtils que queden i és criada de la casa d'un dels comandants. Offred -interpretada per Elisabeth Moss-, tracta de trobar desesperadament la filla que li van prendre dels braços.



Bruce Miller ( Los 100) és el creador, guionista i productor executiu d'aquesta adaptació televisiva de la novel·la del 1985. Warren Littlefield ( Fargo), Daniel Wilson, Fran Sears i Ilene Chaiken són també productors executius d'aquesta sèrie produïda per MGM Televisió i distribuïda internacionalment per MGM. La sèrie, que és la gran aposta de Hulu de la temporada, arriba amb moltes possibilitats de competir en les nominacions de la propera edició dels premis Emmy.