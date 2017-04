Telecinco canvia aquest divendres «Sálvame» per «Llámame Francisco»

Telecinco aixecarà demà la seva graella de tarda amb motiu de la festivitat del Divendres Sant. Un any més, Mediaset España optarà per donar descans a Sálvame.



La cadena cobrirà el seu buit amb Llámame Francisco: la vida d'un Papa, una minisèrie que explica la vida de Jorge Bergoglio des de l'etapa de la seva joventut al barri Flores de l'Argentina durant els anys 60, passant per l'última dictadura militar entre els anys 70 i 80, fins al seu nomenament com el primer pontífex d'origen llatinoamericà, el papa Francesc, l'any 2013.