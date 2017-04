TVE no renova la comèdia «iFamily» després d'uns resultats discrets

Televisió Espanyola no renovarà la comèdia iFamily, que s'acomiadarà de forma definitiva dimarts que ve per la porta del darrere. Després dels discrets resultats aconseguits en les seves sis setmanes d'emissió, la cadena pública ha decidit emetre l'últim episodi en la franja de matinada (a les 00.30 h), en comptes de la de màxima audiència. La ficció protagonitzada per Raúl Fernández, Antonio Resines i Bárbara Goenaga no ha aconseguit complir les expectatives i després d'estrenar-se davant 1.520.000 espectadors, va caure dimarts passat fins als 423.000.