«30 minuts» examina les alternatives als models pedagògics tradicionals

El programa 30 minuts recupera avui Una altra escola, un reportatge de Ramon Anglès i Sara Segarra: un viatge per centres innovadors amb bases pedagògiques diverses, però que tenen en comú el fet de trencar la concepció tradicional de l'escola com a transmissora de coneixements que es memoritzen i es reprodueixen.



En el reportatge es visita una escola pública de Ripollet amb un projecte basat en la confiança en el desig i la capacitat del nen per aprendre amb el joc espontani. Un col·legi dels jesuïtes a Raimat, Lleida, on l'alumne és el centre de l'aprenentatge. Un institut públic de Terrassa, qualificat d'alta complexitat per un entorn de pobresa i immigració, que aplica metodologies perquè els adolescents siguin agents actius al barri. I un centre concertat a Sar-rià-Sant Gervasi de Barcelona referent per la renovació del seu sistema pedagògic.



La missió ara és desenvolupar competències per a la vida, un objectiu previst en les lleis d'educació però que es desnaturalitza en els programes encaixonats en les velles assignatures.