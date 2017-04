Frank Cuesta seguirà els passos de Tarzan a Dmax

Després de destinacions exòtiques i salvatges a Austràlia, al Brasil o a l'Índia, Frank Cuesta seguirà els passos del seu vell amic Tarzan en un viatge que arrencarà a la «jungla d'asfalt» de Hollywood i que continuarà per diverses localitzacions de l'Oest dels Estats Units. Serà a la nova temporada de Wild Frank, que arribarà el maig al canal Dmax, en la qual l'explorador mostrarà als espectadors la riquesa natural dels Estats Units, amb més de 400 espècies de mamífers, 750 espècies d'aus i 500 tipus de rèptils. Cuesta recorrerà l'oest del país a la recerca d'«increïbles llocs, pintorescos personatges i, sobretot, infinitat de bestioles de totes les mides i colors que es trobarà pel camí», segons ha anunciat la cadena en un comunicat.



Després de Hollywood –«l'únic lloc del món on els somnis es converteixen en malsons i els malsons en somnis, on la realitat és una ficció i on la ficció es converteix en realitat, i és que aquí va néixer el cinema», explica Cuesta– , s'endinsarà en el desert del Mojave, les muntanyes de Sierra Nevada, la vall de Yosemite, el Big Sur i les Channel Islands, a més d'anar a ciutats com Los Angeles i San Francisco.



Tot això en un homenatge al personatge de Tarzan, que «representa per a molts la il·lusió, la fantasia de créixer amb l'amor a la naturalesa i als animals», apunta Frank, que ha passat gairebé dos mesos en territori nord-americà per rodar aquesta nova temporada produïda, com en les altres, per Molinos de Papel en col·laboració amb Discovery.





Oferta de la BBC rebutjada



L'èxit de Frank Cuesta al canal Dmax no ha passat desapercebut. Aquesta mateixa setmana, l'aventurer lleonès ha reconegut, a través de les xarxes socials, haver rebutjat una oferta de la cadena britànica BBC. Segons Cuesta, «és un gust que t'ofereixin un contracte i poder dir no a la BBC». Ha explicat que no va acceptar la proposta perquè «paguen molt bé, però també estàs molt lligat».