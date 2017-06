Cuatro busca el perfecte amfitrió per a la nova versió de «Ven a cenar conmigo»

Ven a cenar conmigo, el concurs en el qual cinc desconeguts intenten emportar-se el títol de millor amfitrió i 3.000 euros a través d'altres sopars amb els seus oponents, tornarà a la graella televisiva espanyola, aquesta vegada amb Cuatro. El programa, que es va emetre el 2008 a Antena 3 i que és una adaptació de Come dine with me, amb versions en més de 40 països, està en fase de recerca de concursants, que hauran de ser hàbils en la cuina i capaços de crear un ambient agradable en uns sopars a casa i en què tots són competència, segons va informar la cadena del grup Mediaset en un comunicat.