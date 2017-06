La sèrie «Nit i dia» tindrà una tercera temporada a TV3

Nit i dia, una dels ficcions que millors resultats ha brindat a Tv3 en els útims temps, tindrà una tercera temporada. Si fa tot just uns dies el seu codirector, Manuel Huerga, reconeixia al programa Via Lliure de Rac 1 que aquesta possibilitat existia, ahir va ser el productor Jaume Roures qui va confirmar-ho, en una entrevista concedida a la mateixa emissora. El màxim dirigent de la productora Mediapro va voler matisar que potser serà aquesta tercera l'última de les temporades del thriller. «Nosaltres no creiem en aquelles coses que es van estirant, estirant, estirant. Això no vol dir que no continuem intentant fer bones sèries, com crec que és Nit i dia, però aquesta és una saga que ha de tenir un final decent», va explicar Roures.

Unes afirmacions que es troben en la mateixa línea de les expressades per Huerga. «No som partidaris d'estirar massa la sèrie, potser perquè no dóna per més, però una tercera temporada potser sí que la té. De fet, els guionistes ja tenen idees», va afirmar Huerga.

TV3 emet actualment la segona temporada d'aquesta sèrie de suspens protagonitzada per Clara Segura. Fins ara, la mitjana registrada és de 313.000 espectadors, amb una quota del 12,4%. Unes xifres lleugerament inferiors a les de la primera temporada, que es va acomiadar amb 385.000 seguidors i el 13,2% de quota.