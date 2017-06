«Sense ficció» mostra una radiografia de la complexa situació energètica espanyola

El canvi climàtic és una realitat confirmada per la comunitat científica internacional, que reclama la descarbonització del planeta. Mentre el món viu un autèntic boom mundial de l'energia solar, Espanya és a la cua en inversió en energia fotovoltaica. Revolució solar, una producció de Televisió de Catalunya dirigida per Ricard Belis i Joan Marí que el programa Sense ficció estrena aquesta nit, posa llum sobre les causes de la situació energètica espanyola i es pregunta si serà possible un futur 100% renovable.

L'accident de la central nuclear de Fukushima va propiciar l'acord de París de desembre del 2015, que estableix mesures per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle a partir del 2020. Estem immersos en una transició energètica global que té per objectiu una producció energètica 100% renovable en les pròximes dècades. I el panorama energètic ha començat a canviar: assistim a situacions tan paradoxals com les del Regne Unit, que és el país d'Europa que ha invertit més en energia solar els últims anys, o Alemanya, que ha posat en marxa el programa governamental «Energiewende», amb l'objectiu d'arribar al 80% d'energia renovable l'any 2050. En l'altre costat trobem els Estats Units, presidits per Donald Trump, que s'acaben de desmarcar de l'acord de París, o Espanya, el territori amb més potencial fotovoltaic d'Europa, que el 2015 només va instal·lar 0,05 GW i està estancada a la cua dels països inversors, molt al dar-rere d'altres països europeus amb menys potencial solar, com Holanda, Suïssa, Dinamarca o Àustria.

Espanya va ser pionera en el foment de l'energia solar durant el govern socialista de Rodríguez Zapatero amb un reial decret llei del 2007, però el 2010 el mateix govern va fer un gir radical amb un polèmic reial decret impulsat pel ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, que retallava el 45% les primes garantides als parcs solars. Les posteriors lleis aprovades pel govern popular de Mariano Rajoy van accentuar les traves legals a la producció d'energia solar.