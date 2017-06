Melendi substituirà David Bisbal en la quarta edició del concurs «La Voz Kids»

Els responsables de la quarta edició del concurs infantil de talents vocals La Voz Kids han anunciat el nom dels músics que seran els coaches, amb Rosario i Antonio Orozco, que repeteixen, i Melendi com a novetat en substitució de David Bisbal. L'asturià afrontarà la seva primera experiència en la versió júnior d'aquest programa televisiu produït per Boomerang TV i Talpa, que va tancar la tercera edició com a líder en la seva franja d'emissió, amb el 22,9 % de quota de pantalla i més de 3,1 milions d'espectadors de mitjana. Segons Mediaset, l'enregistrament d'aquesta nova edició arrencarà els pròxims dies.