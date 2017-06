En Mic compleix una dècada entretenint i educant

El 21 de juny del 2007 en Mic va sortir per primera vegada a la pantalla del canal infantil de Televisió de Catalunya. Aquell dia, va aparèixer a la televisió un titella de llana de color carbassa amb el nas vermell i les cames llargarudes. «Hola, amic Mic!», començava un programa que volia donar resposta a la necessitat d'un espai còmode i segur que connectés amb el públic infantil de 2 a 5 anys. Començava el programa MIC.

Des del començament, la prioritat de l'espai MIC ha sigut acompanyar els nens i nenes en les seves primeres passes de la descoberta del món. Segons afirma la televisió pública, el personatge vol transmetre valors senzills i vitals i models que col·laborin en el creixement dels més petits. Per fer-ho, el programa crea continguts i els aporta exemples de joc, ganes d'experimentar i maneres de relacionar-se.

Sobretot, MIC vol ser entenedor per als infants, respectar el seu ritme, i donar-los el temps necessari per veure, per escoltar, per comprendre. El juny del 2007 les aventures dels titelles havien d'aparèixer acompanyant els blocs de sèries d'animació dirigits al públic preescolar. Ben aviat, les històries d'en Mic i els seus amics van connectar amb els més petits, cosa que va activar l'atenció per part de les famílies. Al llarg d'aquests deu anys el programa s'ha consolidat i, a poc a poc, ha anat ocupant més lloc a la graella del canal Super3.

El setembre del 2013 va estrenar un nou format amb les històries agrupades en capítols de 30 minuts sota el títol d' El Mic i els seus amics, on es combinen les aventures del Mic amb els altres elements del programa, com petits vídeos amb presència de nens i nenes, cançons, i jocs visuals amb imatges de la natura.

Al llarg d'aquests anys la presència del Mic a la pantalla ha passat de 5 a 40 minuts diaris, durada que es duplica quan arriben les vacances escolars.