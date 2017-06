«Genius» se centrarà en la vida de Pablo Picasso

La cadena National Geographic ha anunciat en un comunicat que la segona temporada de la sèrie Genius se centrarà en la vida i obra del pintor espanyol Pablo Picasso després d'una primera entrega centrada en Einstein. La nova temporada de la sèrie s'estrenarà el 2018 i tornarà a tenir la supervisió de Brian Grazer i Ron Howard, a través de la seva compa-nyia Imagine Entertainment.

«L'extraordinària història del visionari artista Pablo Picasso és la matèria perfecta per a la segona temporada de la sèrie», va indicar Howard, que de moment no ha donat a conèixer qui interpretarà el geni espanyol. «Picasso va ser un avantguardista que va deixar una profunda petjada artística i cultural al món (...) i estem desitjant explicar els aspectes menys coneguts d'aquest brillant individu», afegeix, segons el comunicat de la cadena.

La primera temporada de Genius, que girava entorn de la figura d'Albert Einstein -interpretat per Geoffrey Rush- i que va concloure dimarts passat, va ser seguida per més de 45 milions d'espectadors a tot el món i es va confirmar com la millor estrena de la cadena en la seva història.

En la seva segona incursió, la sèrie apostarà per narrar com Picasso va imaginar i va interpretar el món de manera completament heterodoxa, i com va generar més de 50.000 obres d'art, tot això mentre feia front a tumultuosos matrimonis i gaudia de nombrosos idil·lis en temps políticament convulsos. La sèrie se centrarà també en com el geni espanyol va concebre i executar el Guernica, potser la seva obra més representativa.

Pablo Picasso va passar la major part de la seva vida al París de mitjan segle XX, on va establir amistat amb artistes com Ernest Hemingway, Coco Chanel, Henri Matisse, Marc Chagall, Gertrude Stein, Georges Braque i Jean Cocteau.