El test amb preguntes sobre la Patum de Regió7.cat ja té els guanyadors

El test que ha posat a prova els coneixements dels lectors de Rergió7.cat sobre la Patum ja té gua-nyadors. Els manresans Francisco José Sánchez i Eva Navès han sigut premiats amb les dues cistelles de productes dels supermercats Caprabo que hem sortejat entre els participants que van respondre correctament les 50 preguntes al voltant de la festa més coneguda de la capital del Beguedà.

En total, 341 persones van participar en el concurs, format íntegrament per preguntes sobre la història, el funcionament i les tradicions d'aquesta festa, com ara quin és l'ordre d'aparició de les comparses a plaça, de quin any data la referència més antiga a la Patum o quines són les begudes més típiques d'aquests dies a Berga i de què estan compostes.

Els dos guanyadors escollits per sorteig van ser obsequiats amb una completa cistella d'elements gurmet que incloïa, entre d'altres, productes d'alimentació, d'estètica i per a la cura del cos.

Amb l'entrega dels premis del concurs, Regió7.cat posa punt final a la cobertura que ha dut a terme amb motiu de la Patum d'enguany, des de les primeres passades del dimecres fins al salt de plens final a la plaça de Sant Pere, i que ha permès reviure i documentar els moments més especials, impactants i emblemàtics d'una celebració de la qual molts berguedans ja han començat a fer el compte enrere per a la propera edició.