DMAX ret homenatge a Michael Jackson amb el documental «This is it»

Coincidint amb el vuitè aniversari de la mort de Michael Jackson, Dmax ret homenatge a la seva figura amb l'emissió, aquesta nit a partir de les 22 h, de This is it, un documental sobre el complex procés de creació de la qual havia de ser la gran gira de comiat dels escenaris del rei del pop. Dirigit per Kenny Ortega, guanyador d'un Emmy per High school musical i col·laborador habitual de Jackson, This is it permetrà als espectadors apropar-se a l'idolatrat artista «per mostrar la força, la vulnerabilitat, el sentit de l'espectacle i el seu profund amor pels seus fans», segons assenyala el canal Dmax en un comunicat.