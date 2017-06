Netflix anuncia la seva primera sèrie original danesa, «The Rain»

La plataforma global de televisió per Internet Netflix ha anunciat l'inici del rodatge de la seva primera sèrie original danesa, un thriller postapocalíptic que portarà per títol The Rain. Creada per Jannik Tai Mosholt, guionista de diversos capítols de Borgen, Esben Toft Jacobsen i Christian Potalivo, la sèrie arrenca sis anys després que una brutal catàstrofe biològica matés els habitants d'Escandinàvia, segons va informar ahir la plataforma en una nota de premsa. Dos germans s'uneixen a un grup de joves que es proposen descobrir si hi ha un nou món en un altre lloc. Tots tenen l'esperança que el pare d'aquests germans sigui fora i tingui les respostes necessàries.

El repartiment inclou Mikkel Boe Følsggard, Alba August, Lucas Lynggaard Tønnesen i Lars Simonsen, entre d'altres. The Rain està dirigida pels danesos Kenneth Kainz i Natasha Arthy, i la producció es rodarà a Dinamarca i Suècia. En unes declaracions recollides per Netflix, Mosholt explica que la sèrie plantejarà «què queda de nosaltres quan s'elimina la civilització en un instant».