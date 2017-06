«Masterchef» celebra la seva gran final aquesta nit

Tot i que La 1 ha emès la cinquena temporada de Masterchef en diumenge, la gran final s'avança a aquesta nit (22.10 hores) i tindrà Joël Robuchon, considerat «el xef del segle» i el de més estrelles Michelin del món, com a convidat especial. Per primera vegada tres aspirants disputaran el duel final, al qual ja ha guanyat el seu pas Edurne, que es converteix així en la concursant més veterana del programa a disputar l'última i definitiva prova pel títol de Masterchef, gràcies al seu coneixement de la cuina tradicional, que ha fet créixer aquestes setmanes amb noves tècniques gastronòmiques.

Edurne competirà amb Jordi, Nathan, Mire i Elena, que en la primera prova hauran de copiar i seguir, pas a pas, les indicacions de Paolo Casagrande, cap de cuina de Lasarte, l'únic tres estrelles Michelin de Barcelona i dirigit per Martín Berasategui, per aconseguir el pas a la final, segons ha informat Televisió Espanyola en una nota. L'últim bitllet es disputarà al madrileny hotel Relais & Chateau Orfila, on els aspirants cuinaran un menú degustació de sis plats dissenyats per Jordi Cruz que degustaran vuit membres de la Reial Acadèmia de la Gastronomia. Als tres finalistes, que estaran envoltats de companys i familiars, el jurat els donarà llibertat per escollir el menú de tres plats amb el qual hauran de conquistar el cuiner més llorejat del món: Joël Robuchon, els restaurants del qual sumen 28 estrelles Michelin i que va ser elegit el 1990 com «el xef del segle».

El guanyador de la cinquena edició de Masterchef s'emportarà un premi de 100.000 euros, un trofeu i la publicació del seu llibre de receptes i, com els altres dos finalistes, podrà ampliar la seva formació gastronòmica a la facultat de Ciències Gastronòmiques del Basque Culinary Center de Sant Sebastià.