La sèrie «Better call Saul» tindrà una quarta temporada

El canal nord-americà AMC ha anunciat la renovació de la sèrie Better Call Saul per una quarta temporada. La preqüela de Breaking Bad que mostra el procés de transformació de Jimmy McGill en Saul Goodman tornarà amb deu episodis al llarg del 2018.

La sèrie protagonitzada per Bob Odenkirk i Rhea Seehorn és el tercer drama de ficció més vist dels canals de cable als Estats Units aquest 2017, darrere de The Walking Dead i Fear the Walking Dead, amb una quota mitjana de 3,7 milions d'espectadors totals per episodi. Això explica la seva renovació una nova temporada.

«Donem suport a artistes que respectem i admirem, que ofereixen un desenvolupament de personatges realment excepcional i girs dramàtics matisats, que continuen un llegat d'eleccions audaces i creatives, que estimen la millor escriptura del negoci», ha assegurat Charlie Collier, president d'AMC, Sundance TV i AMC Studios, segons informa el portal Formula TV. «Felicitats a Vince, Peter, Bob i tots els involucrats a Better Call Saul. Porteu aquí la quarta temporada!», va afegir.