Movistar+ retrà homenatge amb una programació especial a la princesa Diana

El 31 d'agost del 1997, la princesa Diana va morir després d'un tràgic accident de cotxe. La reacció dels ciutadans quan van conèixer la notícia va ser instantània i sense precedents. Els esdeveniments esportius es van cancel·lar, milers de persones van acudir a Londres per mostrar els seus respectes i una impressionant catifa de flors va ocupar l'exterior del Palau de Kensington.

El canal #0 de Movistar+ ha preparat una programació especial aquest estiu per homenatjar els 20 anys sense Diana. Les principals emissions tindran lloc avui, dia de l'aniversari de la princesa, i el 31 d'agost, dia de la seva mort. En aquesta primera cita del juliol, el canal emetrà, a les 15.30h, la minisèrie de la BBC per Channel 5: Diana, la mort que va commocionar el món, que al Regne Unit va obtenir una audiència d'1,37 milions i el 7,76% de share, i va quedar entre els espais més vistos del dia. El documental explica, de primera mà, com van ser aquells dies de dol a través del testimoni de corresponsals, majordoms i altres membres del servei reial que van conèixer de prop la princesa.

Àmpliament estimada pel poble, tota la Gran Bretanya es va bolcar en el funeral de Lady Di i, davant la immobilitat de la reina i la seva família, el paper de la institució monàrquica es va posar en dubte més que mai. Les mostres d'amor popular i la rectificació de la casa reial van fer de la mort de Diana una fita històrica com mai abans s'havia vist.

Després de l'estrena del documental Diana, la mort que va commocionar el món, arribarà el torn de la pel·lícula The Queen, protagonitzada per Helen Mirren i que narra la tensió i desestabilitat que va provocar la mort de Lady Di entre el poble i la corona.

Al llarg del mes d'agost continuarà l'especial dedicat a Diana amb l'estrena d' Els Windsor al descobert, Diana i els paparazzi i Els últims 100 dies de Diana.

A més, el 31 d'agost, en els 20 anys de la seva tràgica mort, el canal ha preparat una marató amb tots els documentals exclusius que s'aniran estrenant al llarg de l'estiu.