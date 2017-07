Be Mad oferirà avui una marató de la segona temporada de «The Americans»

El canal de televisió Be Mad oferirà avui una marató de la segona temporada de la sèrie The Americans. Escollida com una de les 10 millors sèries de la televisió durant quatre anys consecutius segons la llista elaborada per l'American Film Institute (AFI), nominada per tercer any consecutiu en els TCA Awards -guardó que va aconseguir el 2016 i el 2015-, diversos premis Emmy i nominacions als Globus d'Or, entre molts altres reconeixements: aquesta és la carta de presentació de The Americans, una de les millors sèries dramàtiques de la televisió.