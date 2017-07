María Adánez s'incorpora a la sisena temporada d'«Amar es para siempre»

Com cada estiu Amar es para siempre es prepara per renovar el seu elenc. Als ja coneguts fitxatges de Víctor Clavijo, María Barranco, Ruth Núñez i Olivia Molina, s'hi suma ara el de María Adánez. L'actriu, que es va fer popular per interpretar el paper de Lucía a la comèdia Aquí no hay quien viva (Antena 3), i que més recentment ha participat també a La que se avecina (Telecinco), arribarà a la sèrie de sobretaula a partir de setembre, tot i que encara es desconeix quin personatge interpretarà. Així mateix, continuaran personatges històrics com Itziar Miranda, Manuel Baqueiro, José Antonio Sayagués i Anabel Alonso. La sisena temporada s'ambientarà l'any 1969 i es desenvoluparà al voltant de la redacció d'un diari.