11 sèries que ens van fer desitjar ser metges (i una que t'ensenyarà la realitat de ser-ho)

Entre les motivacions per triar una o altra professió hi ha el que hem vist a casa ("jo seré professor com els meus pares"), les pressions familiars ( "tota la meva família va insistir que estudiés Dret"), seguir els passos d'algú a qui admirem ("estudiaré Audiovisuals perquè vull fer cinema com Tarantino") i, fins i tot, el que veiem a la televisió ("m'ha encantat aquesta sèrie de metges / periodistes / policies").

Pel que fa a la Medicina, un estudi de 2012 va revelar que un 26,8% dels estudiants diuen que les sèries els ha influït d'alguna manera per triar aquesta carrera professional. Als anys 50 es van començar a emetre les primeres sèries de metges als Estats Units. En la dècada següent, van arribar al nostre país, i pràcticament no hi ha hagut pausa des de llavors en el que a emissió de sèries basades en les vides de doctors es refereix. Aquestes són algunes de les que ens han acompanyat al llarg dels anys: