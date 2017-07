L'estiu porta màgia, musicals, sèries i esport als canals televisius

La 1 estrenarà demà, a les 22.30 h, Pura Magia, el seu nou talent show, centrat en l'il·lusionisme, en què tretze concursants demostraran el seu talent i aspiraran a convertir-se en el millor mag o maga del país estudiant a l'Escola de Màgia.

El Mag Lari serà el presentador d'aquest programa familiar que enfrontarà els aspirants cada setmana davant un jurat format per Maga Inés, Poty, Miguel Ángel Gea i Anthony Blake, que faran traslladar l'espai Comando al sol a la nit dels dimecres.

Historia de nuestro cine, per la seva banda, recupera aquesta setmana a La 2 cinc grans musicals del cinema espanyol: María de la O, dilluns; Un rayo de luz, dimarts; dimecres serà el torn de La cera joven; dijous d' El amor brujo i, finalment, Las cosas del querer II tancarà la marató musical divendres.

El canal AMC estrena avui a les 22.10 hores els dos últims episodis de la primera part de la tercera temporada de Fear the Walking Dead, sèrie derivada de la reeixida Walking Dead.

Avui ( 22.30 h), Antena 3 llançarà la seva aposta per la recerca de l'amor. Contingo al fin del mundo reunirà sis solters que viuen a l'estranger a la recerca de la seva mitjana taronja, i les seves possibles parelles ideals viatjaran a aquests països per conèixer-los. Presentat per Julian Iantzi, el primer programa d'aquest format «original i únic» d'Atresmedia i Warner Bros Espanya viatjarà a Dubai i Xangai,

I, finalment, diumenge arribarà l'hivern. La setena temporada de Juego de tronos, el principi de la fi de la sèrie més premiada de la història de la televisió, arribarà a les pantalles espanyoles, i ho farà de dues maneres. La sèrie basada en les novel·les de George R. R. Martin es podrà veure a Movistar Series Xtra (dial 12) o a la plataforma de HBO Espanya, i ambdues cadenes la transmetran simultàniament amb la seva estrena als Estats Units. Amb 38 Emmys, Juego de tronos és la sèrie més premiada de la televisió, i, a més a més, una assídua a les localitzacions a l'Estat espanyol.

Per a aquells que siguin més de futbol que de sèries i que trobin a faltar l'esport rei en aquesta aturada estiuenca, Teledeporte oferirà, també a partir de diumenge, l'europeu femení de futbol, que se celebra a Holanda, amb les exjugadoras internacionals Ana Rosell i Raquel Cabezón com a comentaristes.