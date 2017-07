Aquestes són les cares i els programes de l'estiu de TV3

TV3 no abaixarà la persiana aquest estiu i fa una aposta per nous programes. La primera gran estrena arribarà aquest dimecres a la nit de la mà d''Aeroport', una sèrie documental de 13 capítols que s'endinsa en el dia a dia de la infraestructura i que s'allargarà fins a l'octubre. Just després s'emetrà 'Estranyes parelles', un espai en què Llucià Ferrer ajuntarà dos convidats que no es coneixen perquè mantinguin una conversa. Seguint l'estela del 'Tres senyores i un senyor', la televisió pública emetrà els diumenges 'Això no és un trio', un nou programa d'entrevistes en clau d'humor conduit per Ana Boadas, Àngels Molina i Bibiana Ballbè. Finalment, els dijous s'emetrà 'Res és impossible', un nou programa del Mago Pop. 'Els matins', 'Cuines' i 'Joc de cartes' continuaran a la graella amb versions d'estiu. El futbol continuarà sent protagonista de la programació de la televisió pública amb l'emissió de diversos partits de pretemporada de l'Espanyol i el Girona i els tres enfrontaments entre el Barça i el Madrid.

El director de la televisió pública, Vicent Sanchis, ha qualificat com un "esforç inèdit" l'aposta d'aquest estiu amb l'objectiu d'oferir una línia de programació "quasi tan efectiva com la que es fa durant la temporada", seguint el que ja fa la competència televisiva.

Els dilluns TV3 estrenarà 'The Last Kingdom', que es comenaçarà a emetre el 24 de juliol. La sèrie de la BBC -que rellevarà a la graella a 'Nit i dia'- és una adaptació de les novel·les històriques de Bernard Cornwell de vuit capítols d'una hora de durada.

El dimarts 25 de juliol la programació celebrarà els 25è aniversari dels Jocs Olímpics amb l'emissió de 'Voluntaris per sempre', un documental amb testimonis de persones que van participar del moviment de voluntaris. Seguidament, s'estrenarà la pel·lícula 'Amics per sempre', una coproducció de TV3 dirigida per Román Parrado i amb Òscar Muñoz, Betsy Túrnez i la jove Zoe Stein en els papers principals.

La ficció aborda la història del Carles, el propietari de l'últim xiringuito de la Barceloneta amenaçat d'enderroc. Ell té una filla adolescent que és fan del bàsquet i, per acostar-s'hi, li promet que Michael Jordan anirà a sopar al seu bar. El film està rodat entre Barcelona, Calella i Lleida.

El dimecres TV3 estrenarà dos nous programes. Així, 'Aeroport' i 'Estranyes parelles' s'emetran l'un a continuació de l'altre. El programa presentat per Llucià Ferrer unirà dos convidats populars però que no es coneixen entre si amb l'objectiu que comparteixin una conversa durant un sopar. El primer capítol aquest dimecres unirà Pilar Rahola amb Nacho Vidal, i en els propers capítols també els espectadors podran viure la conversa entre Santi Balmes i Marc Giró; Aida Folch i Victor Amela; Nani Roma i Carme Ruscalleda; Marta Torné i Màrius Serra; Judit Mascó i Rosa M. Calaf; Àlex Corretja i Alguer Miquel o Gonzalo Bernardos i Isona Passola.

'Res és impossible' arribarà a la pantalla els dijous amb el Mago Pop com a protagonista. L'il·lusionista visitarà diverses ciutats d'Europa i el nord d'Àfrica i interactuarà amb desconeguts. L'estrena es farà a partir del 3 d'agost.

El mateix dia també arribarà a la graella la versió d'estiu del 'Joc de cartes', que presentarà el mateix xef Marc Ribas però en què els espectadors hi trobaran "més conflicte" que el programa de la temporada. En total, seran quatre capítols, que buscaran tres restaurants que competiran per ser els millors de la seva temàtica i tindran lloc a la Costa Daurada, a Barcelona, a la Cerdanya i a la Costa Brava.

Finalment, els diumenge serà el torn d''Això no és un trio', un nou programa d'entrevistes en clau d'humor en què tres dones joves mantindran una conversa amb un personatge famós que mostrarà la seva cara més personal. Entre els convidats, hi haurà Carlos Latre, Jordi Basté, Chenoa, Alberto Sanjuan, Núria Roca i Antonio Díaz, Pilar Rahola o El Mago Pop. Tant aquesta nova proposta com la liderada per l'il·lusionista podrien tenir continuïtat en la graella de la propera temporada.

Mantenir 'Els matins' a l'estiu

Com a novetat de l'estiu, TV3 mantindrà l'aposta per la informació i l'entreteniment matinal amb el magazín diari d''Els matins', presentat per Montse Tió i Lluís Marquina, que inclourà entrevistes, tertúlies, connexions a l'exterior i col·laboradors.

A més, sumarà la mirada sobre la natura i el territori de Cori Calero. El programa s'emetrà de les 11.30h a les 13.30h a partir del 24 de juliol. "Es tracta d'una versió equivalent a la de la temporada però diferent de dues hores molt potents", ha precisat David Bassa, cap d'informatius de la cadena.

Just després, i en un horari que s'avança a l'habitual –a les 13.30h-, la graella de la televisió pública portarà la versió estiuenca del 'Cuines', en què Marc Ribas adapta el format a menús d'estiu. El programa sortirà a l'exterior i es rodarà a la terrassa de La Daurada Beach Club a Vilanova i la Geltrú i proposarà plats de temporada ràpids de fer.

Durant les tardes, TV3 continuarà recuperant ficcions de la casa o minisèries poc emeses.