El canal Super3 estrena servei a la carta per a televisors intel·ligents

La CCMA ha posat en marxa el nou servei d'Hbb TV del canal infantil de la Televisió de Catalunya Super3 per tal que aquest es pugui veure a través dels televisors intel·ligents. El servei Hbb TV, només disponible per a televisors connectats a internet, permet accedir a continguts a la carta del canal infantil com La família del Super3, MIC, Els germans Kratt o Prodigiosa. A més, aquest sistema també permet configurar els subtítols o l'audiodescripció. Hbb TV és una iniciativa estàndard de la Unió Europea destinada a connectar el televisor amb internet.