«Joc de cartes» busca aquesta nit el millor restaurant de la Garrotxa

Aquesta nit el programa Joc de cartes de TV3 buscarà el millor restaurant de la Garrotxa. Marc Ribas i el seu equip es desplaçaran a Olot, on quatre restaurants especialitzats en cuina volcànica competiran per endur-se el premi de 5.000.

El primer restaurant que Ribas visitarà serà l'Hivernacle, propietat de la Magda i caracteritzat per una cuina tradicional però personalitzada, situat dins el Parc Natural de la Garrotxa. Més tard el presentador trobarà en David, propietari del Masnou, per tastar la seva cuina casolana però amb tocs de modernitat. El següent restaurant serà Les fulles d'en Jordà, propietat del mexicà Miguel, que a l'hora de cuinar deixa de banda les seves arrels per centrar-se en la cuina de proximitat. Per últim, Ribas visitarà La Deu, fundat el 1885 i creador de les famosses patates Bretxa, popularitzades per tota la comarca.

Després de Joc de cartes, s'emetrà Fora de carta, el debat posterior al programa on la presentadora Clara Lladó, els restauradors protagonistes i els col·laboradors habituals desgranaran cada punt conflictiu, divertit o polèmic que hagi aparegut al capítol.