La segona temporada de «Stranger Things» arribarà el 27 d'octubre

La segona temporada de la sèrie de ficció Stranger Things arribarà el 27 d'octubre. La producció de Netflix ho ha anunciat a Twitter, on, a més, ha inclòs un breu teaser dels nous capítols. La sèrie es situa a Indiana el 1984, un any després de l'acció que es desenvolupa durant la primera temporada. Segons explica la descripció oficial, «després de viure l'horror del Demogorgon i els misteriosos fets del laboratori, els supervivents de Hawkins es veuran amenaçats per un ens encara més poderós». L'estiu passat la producció dels germans Duffer va ser un éxit i, gràcies a les seves referències constants a la dècada dels 80, ha passat a ser considerat per molts com una sèrie de culte.