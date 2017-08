Filtren el final de la setena temporada de 'Joc de Trons'

Els hackers d'HBO han complert la seva amenaça amb la publicació del final de la setena temporada de Joc de Trons. Com el gran perill que arriba amb l'hivern, aquests pirates que posseeixen 1,5 terabytes d'informació de la cadena nord-americana semblen disposats a fer-los la vida impossible atacant on més els fa mal: en el cor de Ponent.

Aquesta filtració correspon a una sèrie de documents sobre els esquemes finals de la trama que, segons informa Mashable, desvetllen el final de l'actual temporada de la sèrie. Aquest mitjà també ha contactat amb la HBO en un intent per obtenir la seva versió dels fets, però la cadena per cable s'ha negat a donar declaracions.

En el comunicat emès per HBO s'indica que "el hacker pot continuar llançant trossos d'informació robada en un intent de generar atenció dels mitjans de comunicació", però que "aquest és un joc en el qual no participarem". Cal recordar que els executius de HBO estaven disposats al principi a negociar amb els pirates informàtics, encara que les altes pretensions monetàries d'aquests van frustrar un possible acord.

Els hackers havien exigit 6,5 milions de dòlars en concepte de rescat a HBO, a canvi de no filtrar documentació confidencial sobre l'últim episodi de la setena temporada de Joc de Trons, 'El drac i el llop'. No obstant això, sembla que les moltes pressions no han pogut evitar el desenllaç final, precisament a pocs dies de l'emissió d'aquest capítol.

A més, el grup de delinqüents cibernètics, anomenat Mr. Smith, ha assegurat que ha venut tota la informació robada a HBO a tres clients de la deep web. S'amplien així els problemes per a la cadena doncs, com els 'Caminants Blancs', els seus enemics es propaguen amb molta facilitat.

Malgrat tot, res d'això ha desmerescut la recepció que està tenint la que serà la penúltima temporada de Joc de trons. Malgrat comptar amb menys episodis que les anteriors, i a les seves moltes llacunes temporals, ni tan sols les amenaces cibernètiques són capaces de fer mossa en aquest fenomen.