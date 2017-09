«El Ministerio del Tiempo» salvarà la Transició espanyola en els nous capítols

Els agents d' El Ministerio del Tiempo (RTVE i Netflix), amb els seus viatges al passat per aconseguir que no canviï la història, han de salvar Adolfo Suárez per garantir la Transició en els capítols finals de la tercera temporada. Les sis primeres entregues, emeses abans de l'estiu, es completaran aquesta tardor amb set capítols que arrenquen amb la patrulla dolguda per la marxa d'Amelia (Aura Garrido), un dels personatges centrals.

Però les missions d' El Ministerio del tiempo, la quarta temporada de la qual encara no està confirmada, no poden aturar-se, i l'equip format per Alonso (Nacho Fresneda) i Pachino (Hugo Silva) també tindrà la incorporació de la jove Lola Mendieta (Macarena García) com a reforç. Tots tres, juntament amb altres càrrecs del ministeri encarnats per Jaime Blanch, Cayetana Guillén Cuervo i Juan Gea, hauran de viatjar al passat i vetllar perquè es mantingui inalterable.

La seva primera missió els portarà a viatjar al 1961 per assegurar-se que la pel·lícula Viridiana, de Buñuel, passa la censura de la dictadura franquista i d'aquesta manera pot competir –i guanyar– al festival de Canes.