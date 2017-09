Luis Larrodera serà l'«amfitrió» dels espectadors a «Ven a cenar conmigo»

L'actor i humorista Luis Larrodera serà l'encarregat de posar la veu en off al nou concurs de Cuatro Ven a cenar conmigo, i aportarà ironia i enginy a la narració dels esdeveniments que suceeixin en cada entrega. El programa, que s'emetrà per Cuatro, és una competició en què cinc desconeguts intenten endur-se el títol de millor amfitrió i 3.000 euros a través d'elaborades creacions culinàries, un ambient ideal i la capacitat de connectar amb tots els seus convidats, com a mostra del perfecte amfitrió que porten dins.

Així, la veu del presentador traslladarà a l'espectador tot el que succeeixi en les vetllades plenes d'humor, gastronomia i sorprenents relacions personals. «Em fa especial il·lusió formar part d'un projecte com Ven a cenar conmigo per molts factors», explica Luis Larrodera. «Per una banda, suposa un retorn a Cuatro, on sempre m'he sentit molt còmode, per l'altra, es tracta d'un format que és tot un referent en la televisió mundial, i per últim, perquè el meu paper com a narrador sortirà dels cànons habituals d'una clàssica veu en off, ja que podré aportar-li una personalitat pròpia i divertida que espero que es converteixi en un segell d'identitat del programa.

El locutor s'ocuparà de presentar els concursants i analitzar els principals esdeveniments que es vagin succeïnt en les diferents vetllades. Ho farà des d'un punt de vista irònic i divertit, improvisarà converses fictícies amb els mateixos participants i s'integrarà de manera orgànica i fluida dins de l'engranatge de postproducció i muntatge que ja és marca de Cuatro i Warner Bros España ITVP en els formats que produeixen de manera conjunta, com First Dates i Quién quiere casarse con mi hijo.

Les relacions que s'estableixin entre els concursants, la creativitat culinària, els resultats de les votacions o les declaracions a càmera més explosives passaran pel particular filtre de Luis Larrodera perquè els espectadors no es perdin cap detall del que passi al programa.