TV3 estrena «A tota pantalla», un magazín de matins fresc i optimista

El nou magazín matinal A tota pantalla, que TV3 estrena avui, neix per convertir-se en una illa d'entreteniment dins un mar d'actualitat informativa. L'espai està adreçat a un públic adult, amb una visió moderna i actualitzada del gènere. Presentat per Núria Roca, el format és una clara aposta per l'entreteniment. Sense una vinculació directa amb l'actualitat, el programa cobrirà un ampli espectre de temes i continguts des d'un punt de vista informal, fresc i optimista.

Núria Roca hi aportarà una presència natural, propera, empàtica i alegre que lliga perfectament amb el to vital que vol transmetre el programa. Alhora, el fins ara presentador del programa Esport Club Francesc Soria donarà un paper de suport a Núria Roca. El programa inclourà, a més, un gran nombre de col·laboradors i cares pròpies de TV3, com el cuiner Marc Ribas o la crítica literària Anna Guitart. També hi haurà la presència d'experts en diversos temes i es farà l'anàlisi més fresca i divertida de la premsa del cor i de la programació televisiva.