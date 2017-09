«Masterchef Celebrity» torna dimarts amb Carlos Baute, Sílvia Abril i José Corbacho

Bibiana Fernández, Carlos Baute, Sílvia Abril i José Corbacho són alguns dels dotze concursants de la nova temporada de Masterchef Celebrity, un segon lliurament d'aquest format, que promet ser «memorable», amb una dotzena de famosos vestits de xef. El programa arriba el pròxim dimarts a La 1 de TVE.

Així ho va avançar ahir Toñi Prieto, directora d'entreteniment de TVE, en la presentació d'aquesta temporada, en la qual van ser presents tots els concursants, és a dir, a més dels citats, Anabel Alonso, Pepón Nieto, Marina San José, Edu Soto, Usun Yoon, Juan Betancourt, Patricia Montero i Saúl Craviotto. «Em semblava impossible fer un càsting semblant o igual que el de l'any passat, però ho hem aconseguit i ho hem superat», comentava, per la seva banda, Eva González, presentadora d'aquest programa, on tornaran a ser jutges Pepe Rodríguez Rey, Samantha Vallejo-Nágera i Jordi Cruz.

Amb tots els concursants reunits a la presentació, al costat dels no tan temibles jutges que els han valorat, la presentadora de Masterchef va vaticinar que serà una temporada «memorable», en la qual, a més, com va reconèixer el jurat, els concursants vénen molt preparats i són «molt competitius».

«Hi haurà moments inoblidables», va assegurar Prieto, alhora que va recordar que Masterchef i tots els seus vessants -el programa d'adults «amateur», l'infantil i aquest de celebritats- són programes de «servei públic» perquè inculquen «valors com la companyonia o la superació».

«Fa gairebé 40 anys que sóc a la televisió i és una experiència que no oblidaré mai de la vida», va comentar Bibiana Fernández, i Silvia Abril va fer broma i va dir que al programa hi «ha treballat més» que en «tota» la seva vida, alhora que va reconèixer la tasca de l'«equip meravellós» darrere del programa que els ha acompanyat en aquest «dur viatge». «De vegades dius, 'La televisió és una mentida', doncs no, aquí tot és real», va subratllar el cantant veneçolà Carlos Baute, que es va mostrar «encantat» d'haver viscut aquesta experiència.

En aquest lliurament no tot seran celebritats del cinema o la música, ja que també hi participarà el medallista olímpic i policia Saül Craviotto, molt menys acostumat a les càmeres.