«Inteligencia colectiva», un thriller tecnològic amb Natalia Tena, a TNT

El thriller tecnològic Inteligencia colectiva, amb Natalia Tena en el repartiment, la comèdia Miracle Workers, amb Owen Wilson i Daniel Radcliffe, i Deception, la nova sèrie de Greg Berlanti, són algunes de les estrenes que preveu la nova temporada de la cadena de televisió TNT, presentada aquesta setmana.

El director de cinema Álex de la Iglesia va participar en la presentació per donar suport al retorn de la sèrie d'animació Rick y Morty, en què va posar la veu a un dels personatges al primer capítol. «Els millors guions són en l'animació, que ho ha canviat tot en la narració. Rick y Morty és l'última explosió», va opinar el director d' El día de la bestia, que va destacar les trames i subtrames i la velocitat aclaparadora dels diàlegs d'aquesta sèrie.

Els espectadors de TNT també podran gaudir de noves temporades d'algunes de les sèries de més èxit de la cadena, com l'onzena de The Big Bang Theory, la cinquena de Vikingos, la segona de Buena conducta o les noves entregues de comèdies com Mom, Younger, Search Party i Black-ish.