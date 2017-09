Chenoa firma un nou contracte de llarga durada amb el grup Atresmedia

La cantant Chenoa continuarà vinculada al grup Atresmedia les pròximes temporades, després d'haver signat un nou contracte, segons ha anunciat la corporació privada en un comunicat. La cantant estarà estretament lligada al grup les pròximes temporades i ho farà participant en programes com Zapeando (La Sexta) i com a jurat de Tu cara me suena (Antena 3). Tanmateix, i segons s'explica en el comunicat, la mallorquina podria posar-se al capdavant de nous projectes en el futur no gaire llunyà, de manera que reforçarà la seva faceta de presentadora.