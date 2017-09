Un jove William Shakespeare protagonitza la nova producció de TNT, «Will»

Un jove William Shakespeare és el protagonista de Will, la nova sèrie que estrena TNT aquesta nit i que remunta als anys de la joventut del dramaturg. Laurie Davidson, que interpreta el protagonista, s'uneix als actors Ewen Bremner ( Trainspotting), Colm Meaney ( Star Trek), Jamie Campbell ( Crepuscle) i William Houston ( Sherlock Holmes) per donar vida a la saga d'un jove somiador que, en l'ànsia per triomfar, deixa enrere la seva dona i fills. La producció combina elements narratius d'una època passada amb un llenguatge visual contemporani i una banda sonora punk rock.