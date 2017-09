Santiago Segura prepara una nova comèdia per a La 1 de Televisió Espanyola

El Consell d'Administració ha aprovat un contracte amb Amiguetes Entertainment, la productora de Santiago Segura, per a la producció d'una nova sèrie de ficció, la comèdia Aquí mando yo... y punto com. Així mateix, segons informava ahir el portal Bluper, la cadena pública també ha aprovat un contracte amb Shine Iberia per a la producció de Cosido a Mano, un talent show de costura, moda i disseny que buscarà el millor modista espanyol. La tercera producció que es posarà en marxa serà Desaparecidos, un format d'investigació que serà produït per Prisa TV.