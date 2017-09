Sergi Mas torna a la televisió amb un espai d'humor a La 2 de TVE

L'humor és el fil conductor de Programa inesperat, el nou format conduït per Sergi Mas que La 2 de Televisió Espanyola estrena demà, i que es podrà veure tots els divendres a les 20.05 h. L'actor i humorista disposarà en aquest nou programa de producció pròpia de diversos col·laboradors com els actors Toni González Lillo, Anna Gras i Judit Martín. Tots ells l'ajudaran a fer que cada programa sigui molt més que una entrevista. En el programa d'estrena, la youtuber Gina Tost viatjarà per les xarxes socials mostrant el perfil del Mag Lari i donant el contrapunt a Sergi Mas.

A més, el presentador de Programa inesperat tindrà el seu espai amb el seu segell peculiar: un divertit monòleg que no necessàriament estarà relacionat amb l'actualitat; tot el contrari, serà una intervenció que no tindrà cap lògica informativa i que servirà per parlar de qualsevol tema que consideri «interessant» per a l'audiència de l'espai.

El plató tindrà la presència de públic, que en algun moment podrà dir-hi la seva i participar-hi formulant preguntes als convidats, col·laboradors i presentador. Dirigit per Javier Viza, l'espai, de gairebé una hora de durada, té Montse Tejera en la subdirecció, Sònia Sancho en la producció executiva, i Núria Raja i Celeste Roig s'encarreguen de la pro-ducció.