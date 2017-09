Lluís Canut estrena avui a TV3 «Quan s'apaguen els llums»

Lluís Canut es posa des d'aquesta nit al capdavant de Quan s'apaguen els llums, el nou format que TV3 estrena avui i en el qual diversos personatges amb reconegudes trajectòries en el món de l'esport recorden temps passats i confessen alguns dels seus secrets més personals. Amb la tranquil·litat que dóna no estar sota els focus de l'actualitat, personalitats com Ronaldinho, Schuster, Chicho Sibilio, José María García, Joan Gaspart i Alfredo Evangelista, entre d'altres, es confessen al periodista i expliquen tot allò que quan estaven en actiu no es van atrevir a explicar.

Amb un to sincer i pausat, i gràcies a la complicitat que Lluís Canut estableix amb els entrevistats, es van desgranant les històries amagades de les trajectòries d'aquests grans personatges de l'esport. Es rememoren els seus dies de glòria, però també els seus fracassos: totes aquelles anècdotes decisives que van marcar el seu camí i com van encarar el dia a dia de la seva retirada, quan s'apaguen els llums.

El programa, que es podrà veure cada diumenge a partir de les 23.35 hores a TV3, s'estrena conversant amb l'exfutbolista Bernd Schuster. L'alemany va jugar al Barça i al Reial Madrid, i també ha entrenat diversos equips de la Lliga espanyola; l'últim, el Màlaga, durant la temporada 2013-2014. Davant la càmera, Schuster no dubtarà a parlar sobre la seva experiència com a jugador en els dos eterns rivals.