Jesús Cintora busca tots els punts de vista amb «La línea roja»

El torero Juan José Padilla cara a cara amb una animalista, «opositors» a l'homosexualitat o defensors de l'«okupació» protagonitzaran La línea roja, el retorn de Jesús Cintora a Cuatro, un espai on els protagonistes s'enfrontaran a les seves creences cara a cara. «La clau és anar al lloc on passen les coses, però portant-hi gent que probablement mai hi aniria, perquè està en contra d'aquestes situacions», explica Cintora sobre aquest programa que arribarà a Mediaset «aviat», tot i que encara no està decidida la data d'estrena.

Com ja va fer a Cintora, a pie de calle, emès també a Cuatro, el presentador i periodista deixa el plató de banda a La línea roja, de la qual ja hi ha gravats tres episodis, i recorre l'estat espanyol per donar «protagonisme» a la gent anònima en un programa que, diu, serà «entretingut» i «amè per a l'espectador».

Dos ciutadans anònims confrontaran idees oposades en l'àmbit polític, ideològic o religiós, i viuran situacions que els ajudaran a conèixer l'altre punt de vista. A través de diferents experiències, s'endinsaran en aquesta realitat que afirmen que coneixen, però ho faran des de punts de vista antagònics al seu, posant-se en la pell dels altres. «La idea és contrastar opinions, aportar informació a partir de gent que està a favor i en contra», explica Cintora, i afegeix que «a vegades s'opina» sobre una determinada qüestió sense saber les implicacions que té.