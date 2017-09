L'entrevista de Puigdemont a Salvados en cinc vídeos

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont ha assegurat, en una entrevista al programa de televisió de La Sexta ´Salvados´, que la declaració unilateral d´independència (DUI)estarà "sobre la taula" si l´Estat impedeix que se celebri el referèndum de l´1 d´octubre. Si l´1-O no es pogués portar a terme, el president preveu que d´immediat reuniria el Govern i el Parlament i es plantejarien les diferents alternatives.

D´altra banda, davant la possibilitat que la justícia ordeni els Mossos d´Esquadra actuar i retirar urnes el dia 1 d´octubre, Puigdemont ha posat en dubte que els agents poguessin fer-ho si els col·legis estan plens de ciutadans que volen votar. Per al president, suposaria actuar "contra tota lògica policial" i per això veu "poc probable i poc sensat" que els Mossos acabin retirant les urnes si els espais electorals estan plens de votants.

"Per escollir als directius es necessiten 2/3 del Parlament però per la llei del referèndum no?"

Jordi Évole també ha xerrat a Salvados amb Carles Puigdemont sobre la forma en què es va aprovar la Llei del Referèndum. Com és possible que amb 72 diputats sigui suficient per a una tan important com la del Referèndum? ", Es pregunta el periodista. A més, el president respon a si convocaria eleccions anticipades davant la mobilització del vot independentista.

Carles Puigdemont assegura que el Govern no contempla la possibilitat que el referèndum no se celebri, i fins i tot encara parla de l´opció que "algú al govern espanyol vegi que aquest camí que està seguint no és l´adequat i accepti que es faci amb un acord". Però tot i això, ha explicat què té previst fer si l´Estat impedeix que l´1-O es pugui portar a terme, i la DUI podria estar pel mig. "Si s´impedeix, el que faré es reunir el Govern, escoltar el Parlament i veure quines decisions prenem amb aquesta eventualitat. No està ara mateix sobre la taula la DUI.

En aquest sentit, ha criticat també l´immobilisme que en les darreres dècades ha detectat en els partits constitucionalistes, però tot i això, ell considera que estar "obeint el Parlament i les lleis internacionals" no fa que estigui "desobeint" el marc legal espanyol. El que sí té clar el president és que diumenge vinent "hi haurà referèndum a Catalunya" i que el Govern no pensa fer-se enrere. "Retirar-se i rendir-se seria acabar malament. La nostra posició, encara que no es comparteixi, la defensem sempre amb la necessitat que existeixi un diàleg. Però negar-se a parlar com se m´ha dit a mi no és acceptable en democràcia", ha explicat.

Jordi Évole recorda Carles Puigdemont a Salvados quan va votar en contra dels referèndum en altres països

Carles Puigdemont destaca a Jordi Évole a Salvados estar a favor del referèndum d'Kurdistan, però el periodista li recorda quan el 2014 va votar en contra de donar suport a la autodeterminació Kurdistan i del Sàhara.

"Els Mossos d'Esquadra han de fer la seva feina"

Jordi Évole també ha recordat al president de la Generalitat que "en 2014 diverses entitats van plantejar un referèndum sobre temes socials com el pagament del deute o la sobirania energètica", però els Mossos d'Esquadra van treure les urnes. Una cosa que ha justificat Puigdemont en dir que no és el mateix el referèndum actual del social de 2014.