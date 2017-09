«The Walking Dead» i «Gossip Girl» no seguiran a Netflix

The Big Bang Theory, The Walking Dead o Gossip Girl són algunes de les ficcions que deixaran d'estar disponibles a Netflix abans del 18 d'octubre. En total seran prop d'una vintena les sèries i pel·lícules que deixaran d'estar en línia perquè caduca el contracte firmat en el seu moment amb la plataforma. La competència entre les múltiples plataformes i canals de televisió en streaming és el principal motiu pel qual Netflix no podrà seguir disposant d'alguns dels productes de ficció estrella.

D'aquesta manera, i segons un calendari facilitat per la mateixa plataforma, a partir del 30 de setembre deixarà d'estar disponible per als seus subscriptors la popular comèdia The Big Bang Theory. El 10 d'octubre ho farà The Walking Dead, la famosa sèrie de ter-ror que situa l'espectador en un món devastat per un exèrcit de morts vivents. Així mateix, el 18 d'octubre, la plataforma retirarà de la seva oferta dues de les sèries de més èxit: la clàssica Prison Break i Gossip Girl.

Altres títols que també es veuen afectats pel final dels seus contractes són El principe de Bel Air, La casa de al lado i Death Note (30 de setembre), The Heavy Water War, Heartland, The Story of Film i Lego: Friends (14 d'octubre), Battlestar Galactica, South Pacific, The Dovekeepers i Terra Nova (18 d'octubre).

No es pot descartar que alguns d'aquests títols tornin a trobar-se a la plataforma d'aquí a un temps, si es renova la llicència.