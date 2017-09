«Westworld» viurà una revolució feminista en la seva segona temporada

La sèrie Westworld tindrà més representació femenina tant davant com darrere de les càmeres en la seva segona temporada. La guionista Lisa Joy fa el salt a la direcció i les actrius tindran més protagonisme en les trames. La ficció futurista creada per Jonathan Nolan i Lisa Joy va aconseguir vint-i-dues nominacions als Emmy. Joy ha participat en l'elaboració de la majoria dels guions de la sèrie, però en la segona temporada farà un salt important, per dirigir el quart capítol, un episodi que serà molt sagnant tal com ha avançat la cadena HBO.