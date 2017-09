La ficció juvenil «Pretty Little Liars» tornarà a la televisió amb un 'spin off'

El 27 de juny passat, Pretty Little Liars es va acomiadar de l'audiència després de set temporades. Tot just tres mesos després d'aquell últim episodi, la ficció juvenil prepara el seu retorn a la televisió en forma de spin-off. Segons una informació de The Hollywood Reporter, la cadena Freeform ha donat llum verd a la producció d'un episodi pilot per a una futura sèrie seqüela, que es titularà Pretty Little Liars: The Perfectionists. Els seus protagonistes seran Sasha Pieters i Janel Parrish, Alison i Mona en la ficció original. També repetirà pel que fa a aquesta la seva showrunner, I. Marlene King. La nova producció podria arribar a la televisió a final de l'any vinent.