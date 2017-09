«Tu cara me suena» estrena escenari en la seva sisena edició

La sisena edició del programa d'entreteniment Tu cara me suena estrena demà un nou escenari i aspira a mantenir el lideratge d'audiència que va obtenir en la temporada passada. Disposarà d'un escenari més ampli que permetrà allotjar a les grades fins a 530 persones. Una altra de les novetats de la nova edició del concurs, que es va presentar ahir en roda de premsa a Barcelona, són els participants: David Amor, Miquel Fernández, Lucía Jiménez, Diana Navarro, Raúl Pérez, Pepa Aniorte, Fran Dieli, Lucía Gil i La Terremoto de Alcorcón.

La directora de programes d'entreteniment d'Atresmedia Televisión, Carmen Ferreiro, va destacar que és un grup «compensat» en què hi ha diversos perfils, des d'actors fins a imitadors professionals, passant per cantants i humoristes. A part del canvi de concursants i del nou plató, el format del programa serà el mateix que ha triomfat en les edicions anteriors: els concursants, tots ells personatges coneguts, hauran de posar-se en la pell d'altres artistes de diferents països i de diferents dècades per oferir una actuació que el públic i el jurat valorarà.

Tu cara me suena repeteix de jurat, format per Carlos Latre, Lolita, Chenoa i Àngel Llàcer, que ha cedit la presidència a l'antiga participant d' Operación Triunfo. Manel Fuentes és el presentador, a qui Ferreiro va definir com «un dels millors presentadors de directe» d'Espanya.