Preparen una nova versió de la famosa sèrie dels anys 90 «Cinco en familia»

Els creadors de Cinco en familia, Chris Keyser i Amy Lippman, preparen un reboot de la mítica sèrie dels 90 que va catapultar a la fama Matthew Fox i Neve Campbell. La sèrie que narrava la dramàtica història dels germans Salinger després de la mort dels seus pares en un accident de trànsit va estar en antena durant sis temporades a FOX, del 1994 al 2000. La nova versió se centraria en una família llatina de primera generació que ha emigrat als Estats Units i que lluita per tirar endavant al nou país. Malgrat això, encara no s'ha revelat si, aquesta vegada, els pares també moren com en l'original.