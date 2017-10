La sèrie «Stranger Things» tindrà cinc temporades, segons els seus creadors

Quan queda poc més d'un mes per a l'estrena de la seva segona temporada, el 27 d'octubre, els responsables de la sèrie Stranger Things ja han donat alguns detalls sobre els seus plans de futur. Segons algunes informacions publicades per diversos mitjans nord-americans, els dos creadors de la reeixida producció de ciència-ficció, els germans Duffer, haurien parlat de la possibilitat d'arribar, com a mínim, fins a una cinquena temporada. Aclamada tant per la crítica com pels seus nombrosos seguidors, Stranger Things podria tenir llarga vida. Ara per ara, segons ha dit Ross Duffer a la revista EW, hi ha material per produir-ne fins a tres temporades més.