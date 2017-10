Mediaset engega la producció del 'talent show' «Factor X»

Mediaset España ha posat en marxa la producció de la nova edició de Factor X, el talent show que es proposa trobar i ajudar tots els que tenen un talent innat, ja sigui per la música o l'espectacle, en general. Segons ha informat el grup en un comunicat, la nova edició del format tindrà Jesús Vázquez com a mestre de cerimònies i posarà en marxa en els pròxims dies el procés de selecció dels concursants. Els interessats a formar part del programa, que la cadena produirà en col·laboració amb FremantleMedia, poden inscriure's als càstings a través del web www.telecinco.es/factorx.

El càsting, dirigit a candidats majors de 16 anys, està obert a cantants de qualsevol estil musical que actuïn en grup o en solitari. Un cop superades les primeres audicions, els aspirants s'agruparan en quatre categories: concursants nois i concursants noies fins a 24 anys, participants més grans de 25 anys i grups. En la fase següent, el programa assignarà als quatre jutges (tots coneguts personatges vinculats al món de la música i l'espectacle) una de les categories, de la qual serà el seu mentor. A partir d'aquest moment els jutges han d'establir una veritable competició per coronar-se com el mentor del guanyador, i hauran de treure el millor de cadascun dels artistes. Per ara, la cadena no ha anunciat quan s'estrenarà la nova edició d'aquest format d'èxit internacional.