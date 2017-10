Netflix produirà la segona temporada de la comèdia «Paquita Salas»

La web sèrie Paquita Salas, que va ser una de les grans sensacions de la xarxa l'any passat, tindrà una segona temporada. Aquesta vegada sota el paraigua de Netflix, la plataforma audiovisual de continguts per Internet, que anuncia la seva estrena per al 2018. Així ho va anunciar ahir la plataforma a través de les seves xarxes socials mitjançant un vídeo, en el qual la mateixa Paquita Salas (interpretada per l'actor Brays Efe) revela aquest nou pas en la seva carrera.

Al vídeo, Paquita Salas revela el pas de la websèrie a Netflix al més pur estil de la desastrosa representant d'actors: amb una visita a les oficines centrals de la plataforma en la qual és incapaç de recordar el nom del «cap» amb qui està citada ni entén res del que li diu en anglès la recepcionista. Al final del vídeo, es lamenta dels problemes amb què es troba, mentre que «a Telecinco» no li cal «ni anar-hi», perquè «queda amb Paolo (Vasile) a casa per sopar», un altre gest de complicitat de Paquita i de les seves relacions amb la flor i nata de la professió.

Segons ha informat Netflix en una nota, el rodatge dels nous lliuraments començarà al principi del 2018 i tindrà molts dels personatges de la primera temporada; per descomptat amb Paquita Salas i el seu assistent, Magüi (Belén Cuesta), a més d'afegir «sorprenents cameos» que s'aniran donant a conèixer en els pròxims mesos.



L'humor de l'absurd

La sèrie, que va ser guardonada amb el primer premi Feroz de televisió que concedeix l'Associació d'Informadors de Cinema d'Espanya (AICE), és una comèdia absurda on se succeeixen les situacions més impensables i divertides, alhora que ofereix un punt de vista diferent sobre les relacions dels actors amb el públic i els empresaris que els contracten.

Paquita Salas va ser la primera obra, com a guionistes i directors, de Calvo i Ambrossi, que també són responsables tant de la pel·lícula La llamada, que s'acaba d'estrenar als cinemes, com de l'obra de teatre que la va originar i que encara es pot veure a Madrid.