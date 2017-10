La segona temporada de la sèrie «This is us» arriba aquesta nit al canal Fox Life

La sèrie This is us, una de les sorpreses de la temporada passada, amb nou nominacions als últims Emmy i tres als Globus d'Or, torna al canal Fox Life a partir d'avui dijous, amb Sylvester Stallone com a convidat especial. En la segona temporada continuen tots els actors principals de la sèrie, com Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley i Mandy Moore, segons la cadena. Elegida l'any passat com una de les 10 sèries millors de la temporada per l'American Film Institute, This is us va ser creada per Dan Fogelman ( Crazy, Stupid, Love) a partir de la casualitat de reunir quatre personatges que han nascut el mateix dia, i que resulta que a més són de la mateixa família.